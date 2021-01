Manuel Bortuzzo si candida per partecipare alla prossima edizione del GF Vip (Di domenica 31 gennaio 2021) Manuel Bortuzzo il prossimo anzi (anzi, a settembre!) potrebbe entrare nella Casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip dato che si è auto-candidato fra le pagine de Il Messaggero. Il giovane nuotatore, rimasto paralizzato nel 2019 dopo essere stato vittima di una sparatoria, è diventato in questi anni un volto televisivo, soprattutto Rai, dove più volte è stato chiamato per raccontare la sua drammatica storia. “Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip, nparlavo a pranzo un giorno con mio padre e l’ho buttata lì. Poi però riflettendoci non credo sia una proposta così peregrina. La forza del GF sta nel proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse. Lancio la provocazione, vediamo se qualcuno la raccoglierà”. Manuel ... Leggi su biccy (Di domenica 31 gennaio 2021)il prossimo anzi (anzi, a settembre!) potrebbe entrare nella Casa della sestadel Grande Fratello Vip dato che si è auto-to fra le pagine de Il Messaggero. Il giovane nuotatore, rimasto paralizzato nel 2019 dopo essere stato vittima di una sparatoria, è diventato in questi anni un volto televisivo, soprattutto Rai, dove più volte è stato chiamato per raccontare la sua drammatica storia. “Mi piacerebbeal Grande Fratello Vip, nparlavo a pranzo un giorno con mio padre e l’ho buttata lì. Poi però riflettendoci non credo sia una proposta così peregrina. La forza del GF sta nel proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse. Lancio la provocazione, vediamo se qualcuno la raccoglierà”....

