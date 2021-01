LIVE Sci di fondo, Sprint Falun in DIRETTA: Svahn vince tra le donne, Pellegrino out in semifinale! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 Lampic potrà ritenersi soddisfatta, la slovena allungherà in maniera importante nella classifica di specialità. 14:57 Nono successo in Coppa del Mondo per Svahn, Lampic beffa Sundling al photo finish per la seconda piazza. 14:54 E’ lotto a tre tra Svahn, Lampic e Sudling per la vittoria. 14:53 Lampic e Svahn si portano davanti. 14:51 E’ il momento della finale femminile: Linn Svahn (SLO), Anamarija Lampic (SLO), Tiril Udnes Weng (NOR), Joanna Sudling (SWE), Ane Appelkivist Stenseth (NOR) e Johanna Hagstroem (SWE). 14:49 Vittoria maiuscola di Ustigov, si qualificano anche Chanavat e Taugboel, quest’ultimo passa come lucky loser insieme a Valnes. 14:47 Ritmo folle di Ustiugov, che ha preso una ventina di metri di margine. 14:45 Seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:59 Lampic potrà ritenersi soddisfatta, la slovena allungherà in maniera importante nella classifica di specialità. 14:57 Nono successo in Coppa del Mondo per, Lampic beffa Sundling al photo finish per la seconda piazza. 14:54 E’ lotto a tre tra, Lampic e Sudling per la vittoria. 14:53 Lampic esi portano davanti. 14:51 E’ il momento della finale femminile: Linn(SLO), Anamarija Lampic (SLO), Tiril Udnes Weng (NOR), Joanna Sudling (SWE), Ane Appelkivist Stenseth (NOR) e Johanna Hagstroem (SWE). 14:49 Vittoria maiuscola di Ustigov, si qualificano anche Chanavat e Taugboel, quest’ultimo passa come lucky loser insieme a Valnes. 14:47 Ritmo folle di Ustiugov, che ha preso una ventina di metri di margine. 14:45 Seconda ...

