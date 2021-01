Live Napoli - Parma 1 - 0 Primo tempo in vantaggio con Elmas

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilvuole allontanare i problemi delle ultime settimane e tutte le voci sull'esonero di , ilvuole cercare di risalire in classifica. È una sfida molto delicata quella di Fuorigrotta, la ...

gabrielemajo : Post Edited: NAPOLI – PARMA 1-0 (12’ST) MARCATORE: 31' PT ELMAS LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: NAPOLI – PARMA 1-0 (8’ST) MARCATORE: 31' PT ELMAS LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - zazoomblog : Napoli Parma 1-0 LIVE: squadre negli spogliatoi - #Napoli #Parma #LIVE: #squadre #negli - gabrielemajo : Post Edited: NAPOLI – PARMA 1-0 (5’ST) MARCATORE: 31' PT ELMAS LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - infoitsport : Hesgoal Napoli-Parma streaming gratis: segui la DIRETTA LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Il Parma chiude ogni spazio e ilnon trova la profondità. La partita è bloccata, manca il guizzo che potrebbe cambiarla. E arriva provvidenzialmente al 31' quando Elmas s'incaponisce in un'...Com'era facilmente pronosticabile ilprova a fare la partita mentre il Parma gioca di ripartenza sfruttando molto la velocità di Gervinho. 8 - Ancora un calcio d'angolo per il. Il tiro ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Parma, prima partita del girone di ritorno di Serie A. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. Ripartiti! Calcio d’ ...Inizia il secondo tempo Entra Hernani ed esce Grassi. SECONDO TEMPO 45'+1 Termina il primo tempo 45' Un minuto di recupero 42' Occasione Napoli: girata di ...