Lazio | Lazzari | «Tensione? Loro hanno festeggiato mercoledì | noi oggi»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Manuel, esterno della, ha parlato dopo la gara contro l’Atalanta con una grande prestazione dei biancocelesti. Le sue parole Manuel Lazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta contro l’Atalanta. RIVINCITA – «C’era voglia di rivalsa dopo la partita divisto che non meritavamo la sconfitta. Sapevamo chesarebbe stata tosta contro una squadra che va ai duemila. Sapevamo quello che dovevamo fare in campo e l’abbiamo dimostrato».– «Cose che capitano in campo., noi. Sono cose che rimangono in campo, siamo contenti per la quinta vittoria consecutiva. Dobbiamo continuare così, abbiamo un bel ritmo». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lazzari

Al 66esimo lapuò chiuderla con, che però non è freddo sotto porta dopo una lunga galoppata, e si fa respingere la conclusione ravvicinata da Gollini. Al 78 l'Atalanta la riapre con un ...REINA 6,5 Guida lainsieme a Inzaghi dalla porta. E' attento sull'unico tiro del primo tempo di Zapata e in ogni ...7 Copre le diagonali difensive, riparte come un fulmine e per poco non ...Dopo 14 partite utili l’Atalanta lascia spazio alla rincorsa della Lazio. Il pittoresco Lotito potrà sostenere che l’idea di pagare in anticipo ...“C’era voglia di rivalsa, non meritavamo assolutamente la sconfitta in Coppa Italia ma il calcio è così. Sapevamo sarebbe stata una partita tosta contro una squadra che va a ...