Kabir Bedi lutto | il suo suicidio l’ha devastato

Leggi su youmovies

(Di domenica 31 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., celebre attore e volto di Sandokan, ha raccontato un doloroso evento che lo ha colpito nel passato. Scopriamolo insieme.oggi sarà ospite nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, per raccontare la sua mirabile carriera attoriale e perché no anche qualche evento saliente della sua vita. Purtroppo nella sua vita