Inter, D'Ambrosio torna ad allenarsi in gruppo: convocato in Coppa Italia?

Buone notizie per Antonio Conte: Danilo D'Ambrosio è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere convocato in Coppa Italia

Ottime notizie per Antonio Conte dall'ultima seduta di allenamento ad Appiano Gentile. Danilo D'Ambrosio è tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi convocabile per la sfida di martedì in Coppa Italia contro la Juve. Toccherà al tecnico nerazzurro decidere se portare con sé il terzino Italiano (vista la squalifica di Hakimi) oppure se non rischiarlo e convocarlo per la sfida di venerdì sera contro la Fiorentina. D'Ambrosio era assente dal match contro la Sampdoria del 6 gennaio a seguito di un duro scontro con Leris.

