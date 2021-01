Inter-Benevento 4-0 | Lautaro e Lukaku calano il poker

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo le vittorie di Milan e Juve, l'risponde presente. Nella 20.ma giornata di Serie A la squadra di Conte batte il4-0 e rimane a -2 dai rossoneri e a +5 dai bianconeri (con una gara in meno). Sanniti raramente così arrendevoli in questo campionato, pur se ancora in una posizione di classifica confortante. Conte squalificato, in panchina c'è Stellini. Modulo ovviamente il 3-5-2, cambiano moltipreti: Ranocchia nei tre dietro, Eriksen perno di centrocampo, Hakimi e Perisic sulle fasce,in attacco. Inzaghi sostanzialmente a specchio, Caprari affianca Lapadula davanti, il neoacquisto Depaoli e Improta sulle corsie. A San Siro gara subito in discesa per i nerazzurri. L'la sblocca subito (7') su una punizione di Eriksen: il cross non raggiunge gli ...