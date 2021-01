Ibra versione ninja in allenamento. Il video della prodezza (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante la vittoria contro il Bologna, il Milan questa mattina si è ritrovato a Milanello per la sessione mattutina. Non una delle migliori prestazioni per Ibra che nonostante la sua centralità nell’attacco rossonero, ha sbagliato diversi gol oltre al calcio di rigore. Ma lo svedese non si fa abbattere da una prestazione sottotono, e già in allenamento ha ripreso a sfornare prodezze. Come nel video pubblicato dallo stesso campione sui suoi social, intento a finalizzare un cross con un colpo da karateka. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanIbrahimovic) Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante la vittoria contro il Bologna, il Milan questa mattina si è ritrovato a Milanello per la sessione mattutina. Non una delle migliori prestazioni perche nonostante la sua centralità nell’attacco rossonero, ha sbagliato diversi gol oltre al calcio di rigore. Ma lo svedese non si fa abbattere da una prestazione sottotono, e già inha ripreso a sfornare prodezze. Come nelpubblicato dallo stesso campione sui suoi social, intento a finalizzare un cross con un colpo da karateka. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatanhimovi? (@iamzlatanhimovic) Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

