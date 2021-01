Highlights e gol Padova-Fano 1-1 | Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la ventunesima giornata del girone B di. Allo stadio Euganeo beffa per i veneti che non vanno oltre il pareggio casalingo contro i marchigiani. Ospiti a segno per primi con Barbuti, nella ripresa il pareggio di Santini che viene anche espulso. In alto le immagini salienti. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.