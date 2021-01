Giochi invernali 2026: nodo ovale di pattinaggio (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano e Cortina si sono aggiudicate i Giochi invernali 2026 grazie ad una proficua collaborazione che ha portato alla stesura di una relazione di candidatura molto dettagliata. Il documento indica nei minimi dettagli anche i luoghi dedicati all’evento e le discipline sportive che vi verranno ospitate: rispettivamente 6 siti e 14 aree per le gare. Nonostante ciò, in questi giorni è emerso un nodo riguardante il pattinaggio che rischia di creare un pizzico di maretta fra le due sedi ospitanti. Milano e Trento infatti si stanno interrogando sul luogo che dovrà ospitare le sfide di pattinaggio su pista, e non si esclude che possano contendersi il progetto per la realizzazione di un nuovo ovale. Al momento risulta che la sede prescelta sia quella di Baselga di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano e Cortina si sono aggiudicate igrazie ad una proficua collaborazione che ha portato alla stesura di una relazione di candidatura molto dettagliata. Il documento indica nei minimi dettagli anche i luoghi dedicati all’evento e le discipline sportive che vi verranno ospitate: rispettivamente 6 siti e 14 aree per le gare. Nonostante ciò, in questi giorni è emerso unriguardante ilche rischia di creare un pizzico di maretta fra le due sedi ospitanti. Milano e Trento infatti si stanno interrogando sul luogo che dovrà ospitare le sfide disu pista, e non si esclude che possano contendersi il progetto per la realizzazione di un nuovo. Al momento risulta che la sede prescelta sia quella di Baselga di ...

Giochi invernali 2026: dibattito in corso tra Milano e Trento per la città che potrebbe avere un nuovo ovale per il pattinaggio.

