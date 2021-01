Di Battista attacca ancora Renzi su Aspi: "Non voleva la revoca dei Benetton" (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - "Renzi contro la revoca ai Benetton: un motivo in più per tenerlo fuori dal governo". Alessandro Di Battista continua a tenere nel mirino il leader Iv e oggi sceglie di rilanciare sulla propria pagina Facebook un articolo del 22 gennaio su Tpi, un attacco a tutto campo a Matteo Renzi e agli esponenti a lui più vicini che prende appunto le mosse dalle vicende legate al dossier Autostrade. Sulla crisi di governo interviene anche Nicola Morra. In un post su Facebook fa due citazioni legate dal medesimo filo conduttore - la furbizia come disvalore - e una sintesi a legarle, e a calarle nei giorni in cui la ricerca di una nuova formula di governo riaccende uno scontro peraltro mai sopito. Il presidente della commissione nazionale antimafia si affida alle parole di Giuseppe Prezzolini e di Joseph Addison per osservare che "agli inizi ... Leggi su agi (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - "Renzi contro laai: un motivo in più per tenerlo fuori dal governo". Alessandro Dicontinua a tenere nel mirino il leader Iv e oggi sceglie di rilanciare sulla propria pagina Facebook un articolo del 22 gennaio su Tpi, un attacco a tutto campo a Matteo Renzi e agli esponenti a lui più vicini che prende appunto le mosse dalle vicende legate al dossier Autostrade. Sulla crisi di governo interviene anche Nicola Morra. In un post su Facebook fa due citazioni legate dal medesimo filo conduttore - la furbizia come disvalore - e una sintesi a legarle, e a calarle nei giorni in cui la ricerca di una nuova formula di governo riaccende uno scontro peraltro mai sopito. Il presidente della commissione nazionale antimafia si affida alle parole di Giuseppe Prezzolini e di Joseph Addison per osservare che "agli inizi ...

