Critici nei confronti di Ankara e fedeli ai curdi: Austin e McGurk, i due uomini di Biden per il Medio Oriente che non piacciono a Erdogan (Di domenica 31 gennaio 2021) Ci sono due nomi tra quelli scelti da Joe Biden per la nuova amministrazione che sono indigesti alla Turchia: si tratta di Lloyd Austin, nuovo segretario alla Difesa, e Brett McGurk, coordinatore per il Medio Oriente e il Nord Africa. Recep Tayyip Erdogan pensava che, per il solo fatto di aver riaperto il dossier iraniano, la Casa Bianca avesse dimenticato tutti i temi divisivi: il sistema missilistico acquistato dai russi S-400, il conflitto ideologico e materiale con la Nato, le partite giocate dalla Turchia in Siria e in Libia, le rivendicazioni turche sul gas nell'Egeo e a Cipro. E invece queste due nomine vanno nella direzione dell'unità atlantica proiettata in Medio Oriente che ha caratterizzato anche la gestione obamiana, senza far rientrare ...

