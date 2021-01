Coronavirus | numeri in calo Il dato sulle vittime è il più basso del 2021

(Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 11.252 i nuovi casi diin Italia, con 237 morti nelle ultime 24 ore. Ilè il piùdel. Oltre al numero di contagi, come sempre nei weekend, è inanche il numero dei tamponi: 213.364. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emerge zadel ministero della Saluet-Iss. Il tasso di positività sale al 5,3%. Sono 2.215 i pazienti in terapia intensiva (-3 da ieri). Si registrano altri 20.396 guariti (superata quota due milioni da inizio pandemia). Le regioni più colpite, in base ai dati del ministero della Salute sono per il 31 gennaio la Lombardia (+1.438) e la Campania (+1.401).Intanto, sono arrivate nella mattinata di oggi presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare le prime 66mila dosi ...

Valle d'Aosta Sono 16 i nuovi casi di coronavirus registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore. Sono 31 i guariti e nessun decesso. Il totale dei positivi, al momento, è di 233 persone di cui: 32 r ...La zona gialla non è scattata, ma nelle regioni sottoposte ancora per poche ore alla zona arancione questo weekend è stato contraddistinto da forti assembramenti in ...