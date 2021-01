Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021: Bolshunov senza punti, ma saldo al comando. Pellegrino resta ottavo davanti a Klaebo (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante tutto, Alexander Bolshunov non teme, e non può temere, rivali in questa Coppa del Mondo. Il russo è rimasto fuori in qualificazione nell’odierna sprint a tecnica classica in quel di Falun, ma non è un grande problema: tutti i primi sette della generale non ottengono neppure un punto, e così tutto resta sostanzialmente cristallizzato. Guadagnano qualcosa Federico Pellegrino col nono posto e Johannes Klaebo con la vittoria, che lo fa tornare nei primi 10. E a proposito di Pellegrino, c’è da registrare, con i 29 punti di oggi, l’allungo in Classifica sprint, dove Bolshunov viene anche superato dal connazionale Gleb Retivykh; il tutto mentre Klaebo diventa ottavo a quota 146, a ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante tutto, Alexandernon teme, e non può temere, rivali in questadel. Il russo è rimasto fuori in qualificazione nell’odierna sprint a tecnica classica in quel di Falun, ma non è un grande problema: tutti i primi sette della generale non ottengono neppure un punto, e così tuttosostanzialmente cristallizzato. Guadagnano qualcosa Federicocol nono posto e Johannescon la vittoria, che lo fa tornare nei primi 10. E a proposito di, c’è da registrare, con i 29di oggi, l’allungo insprint, doveviene anche superato dal connazionale Gleb Retivykh; il tutto mentrediventaa quota 146, a ...

