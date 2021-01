“Ciao campione”. Il bodybuilder se n’è andato a 46 anni vittima del Covid, tra pochi mesi avrebbe sposato la sua adorata compagna (Di domenica 31 gennaio 2021) Ancora una volta il Coronavirus colpisce una persona in salute e ne provoca la morte. Stiamo parlando di una persona non solo in ottima forma, ma anche per nulla anziana. Anthony Williams aveva 46 anni ed era un “padre super in forma”, basti pensare che si allenava due volte al giorno. L’uomo, ricorda chi lo conosceva bene, mangiava in modo salutare e amava la vita. Ma il terribile virus se lo è portato via. Anthony era di Bridgend, nel Galles del Sud, ed aveva anche partecipato a diverse gare di bodybuilding, ma il suo fisico non ha retto alle conseguenze devastanti del Covid-19. I suoi amici sono rimasti sconvolti dalla sua morte. Andrew Follant ha raccontato: “Conosco Anthony da quando aveva 19 anni ed è sempre stato un tale fanatico della salute”. Ma tutto ciò, evidentemente, non è bastato per salvargli la vita.



