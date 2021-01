Verso Cagliari-Sassuolo: tutte le attenzioni sull’ex Duncan (Di sabato 30 gennaio 2021) Domenica 31 gennaio alla Sardegna Arena si disputerà Cagliari-Sassuolo. Duncan è uno degli ex di giornata: attenzione al ghanese Cagliari-Sassuolo sarà una partita fondamentale per i rossoblù. Gli uomini di Di Francesco, grande ex di giornata, devono assolutamente ritrovare la vittoria ed i tre punti, per cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. Una delle carte potenzialmente vincenti della compagine sarda, come riporta anche il Corriere dello Sport, è un altro ex neroverde, Alfred Duncan. PER tutte LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 Il ghanese ha collezionato 130 presenze con la maglia del Sassuolo e quella di domani, per lui, sarà una partita particolarmente importante. Proprio durante la sua ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Domenica 31 gennaio alla Sardegna Arena si disputeràè uno degli ex di giornata: attenzione al ghanesesarà una partita fondamentale per i rossoblù. Gli uomini di Di Francesco, grande ex di giornata, devono assolutamente ritrovare la vittoria ed i tre punti, per cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. Una delle carte potenzialmente vincenti della compagine sarda, come riporta anche il Corriere dello Sport, è un altro ex neroverde, Alfred. PERLE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Il ghanese ha collezionato 130 presenze con la maglia dele quella di domani, per lui, sarà una partita particolarmente importante. Proprio durante la sua ...

sportli26181512 : Cagliari: un giovane di scuola Juve via in prestito: Come riportato da - MomentiCalcio : Pillole di calciomercato con le trattative della notte: #Ounas verso #Crotone, #Faragò al #Bologna, #Deiola a… - vivere_sardegna : Verso Cagliari-Sassuolo: il report della seduta rossoblù - alaimotmw : #Spezia dopo #Deiola verso #Cagliari un’altra uscita: #Mastinu vicino al #Pisa @TuttoMercatoWeb - faberpiredda : @Marco_dreams sì, ma io penso ad esempio al quartiere s. benedetto a Cagliari, il più centrale, popoloso e 'anziano… -