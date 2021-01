Sicilia in zona arancione, Musumeci: “Abbiamo vinto, contagi oggi più che dimezzati. Il mio compito è salvare vite umane” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Governatore della Sicilia Musumeci commenta positivamente il passaggio della Regione dalla zona rossa alla zona arancione, evidenziando gli sforzi compiuti nelle ultime settimane. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Governatore dellacommenta positivamente il passaggio della Regione dallarossa alla, evidenziando gli sforzi compiuti nelle ultime settimane. L'articolo .

pomeriggio5 : ??ULTIM'ORA Dal 31 gennaio la Lombardia torna in zona gialla. Restano arancioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria… - BrunoRuffilli : Nessuna zona rossa, ma rimangono in area arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bol… - AnnalisaChirico : Nonostante la Sicilia sia attualmente zona rossa, non si fermano gli sbarchi dei migranti. Il presidente della regi… - orizzontescuola : Sicilia in zona arancione, Musumeci: “Abbiamo vinto, contagi più che dimezzati. Il mio compito è salvare vite umane” - ScrivoLibero : #Sicilia in #zonaarancione, #Confcommercio: 'aree territoriali a basso indice di contagio passino al giallo' -… -