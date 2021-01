Se no i xe mati | no li volemo in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 30 gennaio 2021) Se no i xe, no liandrà innel pomeriggio di sabato 30 gennaio su Rai 5. La storia Al centro della storia ci sono tre vecchi amici, provenienti da una goliardica associazione denominata “Se no i xeno li”, con sede in un paese del Veneto. I tre vivono dell’usufrutto di un palazzo signorile, lasciato in eredità all’associazione dal conte Bardonazzi. Un giorno l’avvocato Giostra, altero e baldanzoso, fa sapere che l’immboile non può essere più usato perchè gli associati sono venuti meno alle clausole di utilizzo dei beni. Inizia così una farsa grottesca destinata a diventare un dramma. Il cast In scena vedremo Cesco Baseggio, Sergio Tofano, Gino Cavalieri, Toni Barbi, Angelo Tomei, Aldo Barberito, Andreina Paul, Marina Dolfin, Mario Bardella, Leda Palma, ...