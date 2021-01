Sci alpino, Lara Gut-Behrami domina il superG di Garmisch. Sofia Goggia quarta (Di sabato 30 gennaio 2021) Pronostico rispettato nel primo superG di Garmisch. Lara Gut-Behrami domina la concorrenza e si prende la terza vittoria consecutiva nella specialità, la ventinovesima in totale in Coppa del Mondo. In questo momento l’elvetica è la più forte in superGigante e domani punterà alla doppietta sul pendio tedesco, aspettando poi il grande appuntamento dei Mondiali di Cortina. Seconda posizione per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha accusato 68 centesimi dalla svizzera. Una bella gara quella della velocista scandinava, che si conferma outsider di lusso, sciando davvero molto bene nella parte alta di piano. La canadese Marie-Michelle Gagnon beffa Sofia Goggia e strappa il podio alla bergamasca per soli sette centesimi. Per la nordamericana è il primo ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Pronostico rispettato nel primodiGut-la concorrenza e si prende la terza vittoria consecutiva nella specialità, la ventinovesima in totale in Coppa del Mondo. In questo momento l’elvetica è la più forte inigante e domani punterà alla doppietta sul pendio tedesco, aspettando poi il grande appuntamento dei Mondiali di Cortina. Seconda posizione per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha accusato 68 centesimi dalla svizzera. Una bella gara quella della velocista scandinava, che si conferma outsider di lusso, sciando davvero molto bene nella parte alta di piano. La canadese Marie-Michelle Gagnon beffae strappa il podio alla bergamasca per soli sette centesimi. Per la nordamericana è il primo ...

sole24ore : Tutto è pronto a Cortina per ospitare i Campionati del mondo di sci alpino - sole24ore : Tutto è pronto a Cortina per ospitare i Campionati del mondo di sci alpino - _Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Gianni_Titan : Goggia, che sfortuna: è quarta nel superG per 7 centesimi. Trionfa la Gut - ginugiola : RT @Gazzetta_it: Sfortuna Goggia, giù dal podio nel superG -