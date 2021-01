Sampdoria Juve 0-2 LIVE | assist Cuadrado | Ramsey batte Audero

(Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al viantus 5? Tiro Adren Silva – Ottimo spunto di Bereszynski che costringe Szczesny a uscire con il pugno. Sulla ribattuta il centrocampista dellaspara alto 7? Tiro Quagliarella – Conclusione fuori misura del capitano dellache da fuori area fa partire il tiro verso la porta, non inquadrandola 15? Corner ...

Juventus 'costretta' a rispondere a stretto giro di posta alla vittoria del Milan a Bologna, pena veder di nuovo allontanarsi la vetta della classifica. Pirlo a Genova contro una Samp che viene da due ... Fabbri non concede: decisione corretta, il difensore della colpisce il pallone. 37' - Bentancur ferma la ripartenza di Keita: fallo e ammonizione per il centrocampista della. 30' - ... GOL RAMSEY – Anticipo delle 18 tra Sampdoria e Juventus. Pirlo contro Ranieri per il primo match del girone di ritorno. Pirlo ripropone Cristiano Ronaldo in attacco con Morata, che stringerà i denti ... La Juve va in gol al 19' minuto: grande combinazione del trio d'attacco, Cristiano Ronaldo serve Morata sulla fascia che, di prima intenzione, mette in mezzo per Chiesa, libero di insaccare con il des ...