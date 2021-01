Niente concordato, fallita Perini Navi I giudici: «Le perdite sono in aumento» (Di sabato 30 gennaio 2021) Ottanta milioni a fine 2020, più cento di indebitamento. Le banche si sono sfilate. L’azienda nelle mani del curatore Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 30 gennaio 2021) Ottanta milioni a fine 2020, più cento di indebitamento. Le banche sisfilate. L’azienda nelle mani del curatore

