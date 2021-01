Napoli, Mertens torna in Belgio per la riabilitazione. Il comunicato (Di sabato 30 gennaio 2021) Ecco il comunicato del club azzurro sul proprio sito ufficiale: “Dries Mertens è rientrato in Belgio per svolgere un percorso di riabilitazione della caviglia sinistra. L’attaccante azzurro effettuerà le terapie nello stesso Centro in cui aveva già svolto una tabella di riabilitazione il mese scorso”. @dries Mertens14 rientrato in Belgio per la riabilitazione della caviglia sinistra https://t.co/g5kHVVk1sx #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/DhSqbtPUHQ — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 30, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Ecco ildel club azzurro sul proprio sito ufficiale: “Driesè rientrato inper svolgere un percorso didella caviglia sinistra. L’attaccante azzurro effettuerà le terapie nello stesso Centro in cui aveva già svolto una tabella diil mese scorso”. @dries14 rientrato inper ladella caviglia sinistra https://t.co/g5kHVVk1sx #ForzaSempre pic.twitter.com/DhSqbtPUHQ — Official SSC(@ssc) January 30, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

