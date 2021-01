Il Milan torna a sorridere, la Juventus avanti con CR... (Chiesa - Ramsey) (Di sabato 30 gennaio 2021) Bologna - Milan 1 - 2 Il Milan batte 2 - 1 il Bologna al Dall'Ara nel primo anticipo della ventesima giornata di serie A, la prima del girone di ritorno, e si garantisce il primo posto in classifica ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 30 gennaio 2021) Bologna -1 - 2 Ilbatte 2 - 1 il Bologna al Dall'Ara nel primo anticipo della ventesima giornata di serie A, la prima del girone di ritorno, e si garantisce il primo posto in classifica ...

AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - sheva_gol : @MatteDj23 @Emmeemm_ Si ma vuoi comfrontare l'importanza di palomino con quella di ibra (espulso ingiustamente, era… - Canix70 : @CiceroGianka E il Milan torna a vincere - Canix70 : Fioccano i rigori e il Milan torna a vincere ?????? a quanti stiamo? Ho perso il conto... - lallodj : Gigio??salva tutto con 2/3 parate valide come gol,Tomori crea una zona franca tutta sua e non passa nessuno.Romagnol… -