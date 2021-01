Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio: “vedi qualche neg*o da queste parti?”. Squalifica in arrivo? (Di domenica 31 gennaio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata, tra le tante cose, per le numerose squalifiche che hanno costretto ad uscire molti concorrenti della casa. Nell’ultima ora però sembra si sia registrato un record: Alda D’Eusanio infatti, entrata nella puntata di venerdì, dopo solo un giorno avrebbe pronunciato una frase che potrebbe costarle la Squalifica ufficiale. La D’Eusanio infatti, durante una conversazione con gli altri coinquilini, avrebbe esclamato, facendo allusioni al pesce vedi qualche neg*o da queste parti? In sottofondo si sentono alcune risate preoccupate degli altri concorrenti. Sui social si grida già alla Squalifica, visto che la stessa ... Leggi su trendit (Di domenica 31 gennaio 2021) La quinta edizione delVip verrà ricordata, tra le tante cose, per le numerose squalifiche che hanno costretto ad uscire molti concorrenti della casa. Nell’ultima ora però sembra si sia registrato un record:infatti, entrata nella puntata di venerdì, dopo solo un giorno avrebbe pronunciato una frase che potrebbe costarle laufficiale. Lainfatti, durante una conversazione con gli altri coinquilini, avrebbe esclamato, facendo allusioni al pesceda? In sottofondo si sentono alcune risate preoccupate degli altri concorrenti. Sui social si grida già alla, visto che la stessa ...

