Governo, via alle consultazioni di Fico: M5S e PD dettano l’agenda a Renzi (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di affidare al presidente della Camera Roberto Fico il mandato esplorativo, sono iniziate le consultazioni per ricomporre la maggioranza. Fico incontrerà oggi le forze politiche della coalizione di Governo, Movimento 5 Stelle, PD, Italia Viva e LeU. Il compito del presidente della Camera sarà di tastare la maggioranza per riformare un Governo, che a questo punto potrebbe avere di nuovo Giuseppe Conte come presidente del Consiglio. Il rimpastone potrebbe vedere il rientro nelle fila governative di Matteo Renzi, di ritorno da un controverso viaggio in Arabia Saudita. La questione sta spaccando il Movimento 5 Stelle, che vorrebbe troncare con il senatore di Rignano. I principali partiti della maggioranza, comunque, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di affidare al presidente della Camera Robertoil mandato esplorativo, sono iniziate leper ricomporre la maggioranza.incontrerà oggi le forze politiche della coalizione di, Movimento 5 Stelle, PD, Italia Viva e LeU. Il compito del presidente della Camera sarà di tastare la maggioranza per riformare un, che a questo punto potrebbe avere di nuovo Giuseppe Conte come presidente del Consiglio. Il rimpastone potrebbe vedere il rientro nelle fila governative di Matteo, di ritorno da un controverso viaggio in Arabia Saudita. La questione sta spaccando il Movimento 5 Stelle, che vorrebbe troncare con il senatore di Rignano. I principali partiti della maggioranza, comunque, ...

