GameStop continua a crescere in borsa, ora le azioni valgono più di Microsoft, Apple e Facebook (Di sabato 30 gennaio 2021) Fino ad una settimana fa, GameStop si trovava in una situazione finanziaria piuttosto grigia: centinaia di negozi in tutto il mondo che chiudevano, una next-gen partita con pochissime unità console da vendere e un titolo in borsa che calava giorno dopo giorno. Insomma, la storica catena retail di videogiochi non se la passava benissimo e, almeno dal lato azionario, c'era un motivo: short sellers di Wall Street che vendevano azioni GameStop prese in prestito, per poi riacquistarle appena il titolo scendeva ulteriormente di valore e tenersi la differenza. Una pratica che stava trascinando la catena nel baratro. E invece, una settimana fa, la sorpresa: gli utenti Reddit di WallStreetBets hanno sorpreso tutti, acquistando in massa le azioni svalutatissime di GameStop, alzandone ... Leggi su eurogamer (Di sabato 30 gennaio 2021) Fino ad una settimana fa,si trovava in una situazione finanziaria piuttosto grigia: centinaia di negozi in tutto il mondo che chiudevano, una next-gen partita con pochissime unità console da vendere e un titolo inche calava giorno dopo giorno. Insomma, la storica catena retail di videogiochi non se la passava benissimo e, almeno dal lato azionario, c'era un motivo: short sellers di Wall Street che vendevanoprese in prestito, per poi riacquistarle appena il titolo scendeva ulteriormente di valore e tenersi la differenza. Una pratica che stava trascinando la catena nel baratro. E invece, una settimana fa, la sorpresa: gli utenti Reddit di WallStreetBets hanno sorpreso tutti, acquistando in massa lesvalutatissime di, alzandone ...

