Confindustria Salerno, cinquantennale del Gruppo Giovani (Di sabato 30 gennaio 2021) Conferenza stampa di presentazione delle iniziative in programma per il cinquantennale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno questa mattina .“Un anniversario importante in un momento storico così delicato – ha affermato il presidente del Gruppo, Marco Gambardella – comporta una responsabilità ancora maggiore per noi Giovani imprenditori. Siamo di fronte a uno scenario di grande incertezza. Ci aspettano sfide importanti. Una su tutte, il Recovery Fund, le cui risorse stanziate rappresentano un’occasione unica per il rilancio del Sud. Occorrono strategie chiare e lungimiranti per rendere il nostro territorio più efficiente, green e competitivo.” Nel corso della conferenza Maria D’Amico, consigliere delegato al marketing e comunicazione, ha presentato ... Leggi su ildenaro (Di sabato 30 gennaio 2021) Conferenza stampa di presentazione delle iniziative in programma per ildelImprenditori diquesta mattina .“Un anniversario importante in un momento storico così delicato – ha affermato il presidente del, Marco Gambardella – comporta una responsabilità ancora maggiore per noiimprenditori. Siamo di fronte a uno scenario di grande incertezza. Ci aspettano sfide importanti. Una su tutte, il Recovery Fund, le cui risorse stanziate rappresentano un’occasione unica per il rilancio del Sud. Occorrono strategie chiare e lungimiranti per rendere il nostro territorio più efficiente, green e competitivo.” Nel corso della conferenza Maria D’Amico, consigliere delegato al marketing e comunicazione, ha presentato ...

