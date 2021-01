Chiellini: «Ora ci saranno 20 giorni di fuoco ma stiamo crescendo» (Di sabato 30 gennaio 2021) Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria. Le sue parole Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria. Le sue parole. LA GARA – «L’importanza di questa partita era chiara. Vogliamo lottare fino alla fine per lo scudetto. Abbiamo fatto una partita da Juve, dovevamo chiuderla prima. Chiudiamo un gennaio positivo con un solo passo falso. stiamo crescendo, ora abbiamo 20 giorni di fuoco belli da vivere. Ora siamo quasi tutti, manca solo Paulo». GIOCO – «Siamo leggeri in attacco e pensiamo già a come riaggredire alti. Grande disponibilità da parte di tutti, se continuiamo a giocare così ci toglieremo grandi soddisfazioni». INTER – «stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Giorgioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria. Le sue parole Giorgioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria. Le sue parole. LA GARA – «L’importanza di questa partita era chiara. Vogliamo lottare fino alla fine per lo scudetto. Abbiamo fatto una partita da Juve, dovevamo chiuderla prima. Chiudiamo un gennaio positivo con un solo passo falso., ora abbiamo 20dibelli da vivere. Ora siamo quasi tutti, manca solo Paulo». GIOCO – «Siamo leggeri in attacco e pensiamo già a come riaggredire alti. Grande disponibilità da parte di tutti, se continuiamo a giocare così ci toglieremo grandi soddisfazioni». INTER – «...

