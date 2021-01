**Calcio: Serie A, Sampdoria-Juventus 0-2** (Di sabato 30 gennaio 2021) Genova, 30 gen. - (Adnkronos) - La Juventus batte 2-0 la Sampdoria nel secondo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match i gol di Chiesa al 20' e Ramsey al 91'. In classifica i bianconeri salgono al terzo posto con 39 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 26 in decima posizione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Genova, 30 gen. - (Adnkronos) - Labatte 2-0 lanel secondo anticipo del sabato della ventesima giornata diA disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match i gol di Chiesa al 20' e Ramsey al 91'. In classifica i bianconeri salgono al terzo posto con 39 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 26 in decima posizione.

