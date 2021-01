Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 29 gennaio 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 29 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Il Cantante Mascherato ha avuto 3615 spettatori (16.15%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3232 spettatori (18.21%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1104 spettatori (5.27%); su Rai2 il film Quando le mani si sfiorano 1753 spettatori (7.13%), poi la serie The Resident 1189 (4.83%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 540 (2.29%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1205 spettatori (5.95%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1229 (6.17%). ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 30 gennaio 2021)tv: idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Il Cantante Mascherato ha avuto 3615 spettatori (16.15%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3232 spettatori (18.21%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1104 spettatori (5.27%); su Rai2 il film Quando le mani si sfiorano 1753 spettatori (7.13%), poi la serie The Resident 1189 (4.83%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 540 (2.29%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1205 spettatori (5.95%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1229 (6.17%). ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Il Cantante Mascherato 2, Grande Fratello Vip 5 | Dati Auditel 29 gennaio 2021 - gabrirz1 : CLAMOROSO Disastro in ascolti per #ilcantantemascherato, ma il #GFvip non ne approfitta affatto. A tra poco con i dati. - CorriereCitta : #Ascoltitv venerdì 29 gennaio 2021: Il Cantante Mascherato, Grande Fratello Vip, Quarto Grado, Propaganda Live, dat… - ct_1957 : @FontanaPres Adesso si liberi dei soloni del CTS e del protocollo Tachipirina e ascolti i medici di base che interv… - andreatamponi : @lucianonobili @ricpuglisi @OttoemezzoTW Sia La7 che il FQ pescano nello stesso pubblico quindi si sostengono vicen… -