Vaccino AstraZeneca, via libera dell'Ema (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Ema ha detto sì al Vaccino anti Covid di AstraZeneca e Università di Oxford. Dopo questo sì deve arrivare il parere positivo per il commercio anche dalla Commissione Europea, solo così si avvia la procedura per renderlo effettivo negli Stati membri dell'UE e dello SEE entro pochi giorni. Quindi, arriverà anche in Italia per essere approvata dall'Aifa, la nostra agenzia del farmaco nazionale. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha commentato positivamente sui social la notizia di questo nuovo Vaccino prodotto anche con la collaborazione di una società italiana, la Irbm di Pomezia. Vaccino AstraZeneca sì a pazienti over 18, nì della Germania per gli over 65 Il Vaccino sarà distribuito tra pazienti di età superiore ai diciotto anni, la Germania però lancia un avvertimento ...

