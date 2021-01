Uomini e Donne rissa in studio per Gemma | due cavalieri quasi alle mani per la dama

(Di venerdì 29 gennaio 2021)Galgani– Solonotizie24Di nuovo guai in amore perGalgani, duehanno sfiorato la, mentre lei sembra essere pronta a sfoderare un ancora un altro attacco diretto a Maurizio Guerci. Il tutto, comunque sia, non finisce qui. In queste settimane la protagonista indiscussa diè senza ombra di dubbioGalgani, reduce dalla nuova delusione ricevuta da Maurizio Guerci. L’uomo ha interrotto la frequentazione con ladi Torino ma, forse, c’è ancora qualcosa tra loro… o almeno così crede. A mettere benzina sul fuoco anche Tina Cipollari che parla di ...

Esercito : Gli uomini e le donne dell’@Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attor… - LuigiBrugnaro : La storia è scritta ogni giorno da ciascuno di noi con piccoli gesti che, uniti a quelli di altri uomini e donne, p… - luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - splendente55 : @MZampedroni Falcone, più o meno diceva: I posti di potere devono essere assegnati ai migliori, uomini e/o donne c… - mariamacina : RT @enzoben43: I gruppi parlamentari di IV sono l’ultimo baluardo di resistenza all’arroganza,alla prepotenza,all’idea che tutti gli uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Da giovedì è in vigore la nuova discussa legge che vieta l’aborto in tutti i casi, tranne se la gravidanza è frutto di stupro, incesto o minaccia la vita della madre. In migliaia in piazza ...Giulia De Lellis racconta tutto della sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta. L’influencer 25enne nelle sue IG Stories candidamente ammette: “Non volevo fidanzarmi con un ragazzo presentato dal ...