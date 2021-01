Secondo un dossier dell’intelligence, i contagi sarebbero sottostimati del 50% (Di venerdì 29 gennaio 2021) In piena crisi politica, sulla scrivania del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte è finito un dossier dell’intelligence che preoccupa il governo. I nuovi positivi giornalieri in Italia, Secondo il report di cui parla Repubblica, sarebbero in realtà il 40-50% in più di quelli rilevati ufficialmente. «Il totale dei contagiati è sottostimato a causa del calo del numero dei tamponi avvenuto a metà novembre 2020», scrivono gli analisti. Secondo lo studio, dunque, la curva epidemiologica non sta piegando verso il basso tanto quanto attestano i bollettini diramati dal ministero della Salute, perché i dati al momento sono inattendibili e quindi difficili da analizzare e da usare per prendere misure adeguate di contenimento del virus. Con l’aiuto di statistici e matematici – ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 gennaio 2021) In piena crisi politica, sulla scrivania del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte è finito unche preoccupa il governo. I nuovi positivi giornalieri in Italia,il report di cui parla Repubblica,in realtà il 40-50% in più di quelli rilevati ufficialmente. «Il totale deiati è sottostimato a causa del calo del numero dei tamponi avvenuto a metà novembre 2020», scrivono gli analisti.lo studio, dunque, la curva epidemiologica non sta piegando verso il basso tanto quanto attestano i bollettini diramati dal ministero della Salute, perché i dati al momento sono inattendibili e quindi difficili da analizzare e da usare per prendere misure adeguate di contenimento del virus. Con l’aiuto di statistici e matematici – ...

