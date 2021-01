Scambio Sanchez Dzeko, nodo ingaggio: Pinamonti può sbloccare l’affare (Di venerdì 29 gennaio 2021) Scambio Sanchez Dzeko: il Decreto crescita avvantaggia fiscalmente l’Inter che andrebbe così a perdere qualcosa con l’arrivo di Dzeko. Pinamonti alla Roma può essere la soluzione Nel tardo pomeriggio di ieri è nato il possibile Scambio tra Roma e Inter per Dzeko e Sanchez. A proporlo sarebbero stati i giallorossi intenzionati a piazzare il bosniaco dopo la rottura con Fonseca. Sarebbe un perfetto Scambio alla pari, anche dal punto di vista degli stipendi, se non fosse che i nerazzurri sono agevolati dal Decreto crescita con il cileno che permette di avere degli sgravi fiscali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la chiave potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Andrea Pinamonti che percepisce 2 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021): il Decreto crescita avvantaggia fiscalmente l’Inter che andrebbe così a perdere qualcosa con l’arrivo dialla Roma può essere la soluzione Nel tardo pomeriggio di ieri è nato il possibiletra Roma e Inter per. A proporlo sarebbero stati i giallorossi intenzionati a piazzare il bosniaco dopo la rottura con Fonseca. Sarebbe un perfettoalla pari, anche dal punto di vista degli stipendi, se non fosse che i nerazzurri sono agevolati dal Decreto crescita con il cileno che permette di avere degli sgravi fiscali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la chiave potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Andreache percepisce 2 milioni ...

DiMarzio : Incontro in corso Ausilio-Tiago Pinto a #Milano per lo scambio @Alexis_Sanchez @EdDzeko tra @Inter e… - DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - salines_simone : Alcuni motivi per cui sono favorevole allo scambio Dzeko-Sanchez: - Lautaro avrebbe finalmente concorrenza e potreb… - cenname_claudio : @AlfredoPedulla mi sa dire,in base alla sua certa esperienza,se lo scambio Dzeko/Sanchez si farà davvero? Grazie in anticipo -