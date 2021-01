Roma, El Shaarawy: “Fisicamente sto bene, contento di essere tornato” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stephan El Shaarawy sembra essersi lasciato alle spalle i problemi legati alla positività al Covid-19 ed è pronto a tornare a vestire la maglia della Roma. Nella mattinata di venerdì 29 gennaio, il Faraone si è recato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche ed ha rilasciato alcune rapide dichiarazioni. “Sono davvero felice di essere tornato, Fisicamente mi sento bene” ha affermato l’attaccante ai microfoni di LaRoma24.it SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stephan Elsembra essersi lasciato alle spalle i problemi legati alla positività al Covid-19 ed è pronto a tornare a vestire la maglia della. Nella mattinata di venerdì 29 gennaio, il Faraone si è recato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche ed ha rilasciato alcune rapide dichiarazioni. “Sono davvero felice dimi sento” ha affermato l’attaccante ai microfoni di La24.it SportFace.

SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? PER EL SHAARAWY TERMINATI I 21 GIORNI DI ISOLAMENTO. NEI PROSSIMI GIORNI PREVISTE LE VISITE MEDICH… - DiMarzio : #Roma, è il giorno delle visite mediche per #ElShaarawy - VIDEO - DiMarzio : #ElShaarawy torna alla #ASRoma: giocatore già in città e domani le visite mediche - roserome1927 : RT @cmdotcom: La #Roma riabbraccia #ElShaarawy, al via le visite mediche: 'Molto contento, sono pronto fisicamente' - zazoomblog : Roma El Shaarawy è arrivato a Villa Stuart: «Sto bene sono pronto» - #Shaarawy #arrivato #Villa #Stuart:… -