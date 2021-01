Renzi: “No a Conte, prima mandato esplorativo”. Parola ai 5 Stelle, oggi da Mattarella (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Occhi puntati sul M5S che dopo il no di Renzi a un reincarico a Conte prima di un mandato esplorativo dovranno decidere se togliere il veto sul leader di Italia Viva. La mossa dell’ex segretario del Pd – che finora ha giocata una partita perfetta – è giocata sul filo: nessun veto al premier dimissionario ma non si riparta subito da lui. Il senso è: prima si revochi ogni veto su Iv e allora arriverà il sì a un Conte ter, con il rientro alla grande dei Renziani nella maggioranza. In tutto questo il Pd – che ha già aperto al leader di Iv – e il premier dimissionario – che ieri gli ha telefonato prima che salisse al Colle – sono aggrappati ai 5 Stelle e al loro sì a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Occhi puntati sul M5S che dopo il no dia un reincarico adi undovranno decidere se togliere il veto sul leader di Italia Viva. La mossa dell’ex segretario del Pd – che finora ha giocata una partita perfetta – è giocata sul filo: nessun veto al premier dimissionario ma non si riparta subito da lui. Il senso è:si revochi ogni veto su Iv e allora arriverà il sì a unter, con il rientro alla grande deiani nella maggioranza. In tutto questo il Pd – che ha già aperto al leader di Iv – e il premier dimissionario – che ieri gli ha telefonatoche salisse al Colle – sono aggrappati ai 5e al loro sì a ...

