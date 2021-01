Renzi consulente in Arabia Saudita: “Culla del rinascimento” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva in visita a Riad per il summit della Future investment iniziative. Tante le polemiche in Italia. Matteo Renzi (Facebook)Mentre in Italia sono in corso le consultazioni per capire quale nuovo Governo e quale nuova maggioranza potrebbe uscire dal Parlamento in questa delicata fase economica, sociale e sanitaria per il paese, Matteo Renzi, che di questa crisi è stato, di fatto, l’artefice, vola a Riad per incontrare l’erede al trono Saudita, il principe Mohammed bin Salaman. Pioggia di polemiche in Italia per la tempistica dell’incontro, e poi riguardo l’incontro stesso. Secondo numerosissimi osservatori stranieri, il principe Mohammed bin Salaman, sarebbe il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Kashoggi. Fanno discutere anche alcune dichiarazioni del leader di Italia Viva, ex premier ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva in visita a Riad per il summit della Future investment iniziative. Tante le polemiche in Italia. Matteo(Facebook)Mentre in Italia sono in corso le consultazioni per capire quale nuovo Governo e quale nuova maggioranza potrebbe uscire dal Parlamento in questa delicata fase economica, sociale e sanitaria per il paese, Matteo, che di questa crisi è stato, di fatto, l’artefice, vola a Riad per incontrare l’erede al trono, il principe Mohammed bin Salaman. Pioggia di polemiche in Italia per la tempistica dell’incontro, e poi riguardo l’incontro stesso. Secondo numerosissimi osservatori stranieri, il principe Mohammed bin Salaman, sarebbe il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Kashoggi. Fanno discutere anche alcune dichiarazioni del leader di Italia Viva, ex premier ...

