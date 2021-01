Ostia | infarto mentre scappa da incendio in casa | grave 52enne

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – È ricoverata in codice rosso, in prognosi riservata, al Grassi diuna donna di 52 anni che ieri e’ stata ritrovata priva di sensi sul pianerottolo diall’interno dell’abitazione divampava un. È successo a, in via Marino Fasan, dove le fiamme sono partite per cause da accertare all’interno dell’appartamento al quinto piano abitato dalla donna. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia, che hanno trovato laaccasciata a terra. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita datentava dire dal fuoco. Lievemente intossicati anche due poliziotti. L’ha reso inagibili 3 appartamenti.

E' successo in via Mario Fasan, la donna ha 52 anni, è ricoverata in gravi condizioni. Intossicati i due agenti di polizia che sono intervenuti.È successo a Ostia Nuova, in via Marino Fasan ... Secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita da infarto mentre tentava di scappare dal fuoco. Lievemente intossicati anche tre poliziotti.