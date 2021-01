Molestie sessuali a due specializzande: dirigente medico sospeso a Perugia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Avrebbe molestato sessualmente due specalizzande un dirigente medico dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia nei cui confronti i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della locale procura hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dalla professione emessa dal Gip. L’uomo - riferiscono i militari - è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale. L’indagine, originata da un esposto della stessa azienda ospedaliera, ha fatto emergere “avance sessuali” poste in essere dal dirigente medico nei confronti di due dottoresse specializzande, avance avvenute all’interno del reparto in cui operavano. Sono state le dottoresse a segnalare, nel tempo, i comportamenti del proprio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Avrebbe molestato sessualmente due specalizzande undell’ospedale Santa Maria della Misericordia dinei cui confronti i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della locale procura hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dalla professione emessa dal Gip. L’uomo - riferiscono i militari - è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale. L’indagine, originata da un esposto della stessa azienda ospedaliera, ha fatto emergere “avance” poste in essere dalnei confronti di due dottoresse, avance avvenute all’interno del reparto in cui operavano. Sono state le dottoresse a segnalare, nel tempo, i comportamenti del proprio ...

