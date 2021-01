Milan | Kjaer | “Scudetto? La Juve è la Juve | ma dobbiamo pensare a noi”

AntoVitiello : Esordio per #Tomori nel #derby. E anche oggi il #Milan ha il suo infortunio, incredibile #Kjaer #intermilan - Redblack100x100 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @simonkjaer1989: '#Scudetto? La #Juve è la Juve, ma dobbiamo pensare a noi' - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Kj… - PianetaMilan : .@acmilan, @simonkjaer1989: '#Scudetto? La #Juve è la Juve, ma dobbiamo pensare a noi' - #ACMilan #Milan… - Livia_DiGioia : RT @MilanNewsit: Kjaer: 'Scudetto? Ci siamo anche noi. Mi piacerebbe chiudere la carriera al Milan' - pccpla : RT @cmdotcom: #Kjaer: 'Voglio chiudere la carriera al #Milan, qui è magico. Scudetto? Ci siamo anche noi' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kjaer

...a stilare le probabili formazioni di Bologna e, alla vigilia della 20giornata di Serie A. Come ben ricordiamo, il tecnico è ancor privo di Gabbia e difficilmente riuscirà a recuperare, ...Riprende la volata trae Inter, si spera con modalità meno aggressive dello scontro tra i pesi massimi Ibra - Lukaku. ... Pioli ha perso(buone notizie invece per Calhanoglu guarito dal covid)...Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al canale tematico rossonero. Ecco il suo pensiero sulla lotta scudetto ...Pioli alla vigilia di Bologna-Milan parla in conferenza stampa da Milanello. L'allenatore rossonero si aspetta un successo al Renato Dall'Ara.