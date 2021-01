Mascherine | previsione choc di Crisanti | Quando non le useremo più

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Francesca Galici Il 2021 sarà l'anno psicologicamente più difficile. Peril percorso d'uscita dal Covid è ancora lungo. E fa unaben precisa Andreaè tra i medici che si sono maggiormente esposti nel nostro Paese in merito all'epidemia di coronavirus. Il direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, nonchè docente di Microbiologia, nelle scorse ore è stato ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, il programma di approfondimento politico e di attualità del giovedì sera su La7. L'esperto, tra i meno ottimisti dei sui colleghi, ha affrontato molti temi legati alla pandemia e le sue osservazioni non sono passate inosservate, soprattutto per quanto riguarda il ritorno alla normalità, che si fa sempre più distante. Tra gli argomenti toccati da Andrea ...