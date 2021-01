Inter, il colpo che può svoltare la stagione: Conte prepara l’attacco ‘pesante’ con un jolly dalla panchina, l’11 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Inter sta provando ad affondare il colpo Edin Dzeko. Ultimi giorni di calciomercato, si avvicina il gong e le squadre sono pronte a chiudere le operazioni in entrata ed uscita. La corsa per lo scudetto è bellissima, tantissimi club sono in corsa per il primo posto e tra questi ci sono anche i nerazzurri. La stagione è stata un pò altalenante, in particolar modo l’eliminazione in Champions League ancora brucia. In Coppa Italia ha raggiunto le semifinali, ma proverà il tutto per tutto con l’obiettivo di vincere lo scudetto. La squadra è sicuramente forte, ma Conte ha chiesto un nuovo tassello per il reparto avanzato. Inter, assalto a Dzeko Dzeko (FOTO ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)E’ in corso la trattativa con la Roma per chiudere l’accordo per lo scambio con Alexis Sanchez. I calciatori hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’sta provando ad affondare ilEdin Dzeko. Ultimi giorni di calciomercato, si avvicina il gong e le squadre sono pronte a chiudere le operazioni in entrata ed uscita. La corsa per lo scudetto è bellissima, tantissimi club sono in corsa per il primo posto e tra questi ci sono anche i nerazzurri. Laè stata un pò altalenante, in particolar modo l’eliminazione in Champions League ancora brucia. In Coppa Italia ha raggiunto le semifinali, ma proverà il tutto per tutto con l’obiettivo di vincere lo scudetto. La squadra è sicuramente forte, maha chiesto un nuovo tassello per il reparto avanzato., assalto a Dzeko Dzeko (FOTO ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)E’ in corso la trattativa con la Roma per chiudere l’accordo per lo scambio con Alexis Sanchez. I calciatori hanno ...

