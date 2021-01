Giorgia Meloni al Quirinale in stampelle: “Diciamo no a un governo zoppo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è arrivata al Quirinale, il 29 gennaio, sostenendosi sulle stampelle, a causa di un infortunio. “Diremo no a un governo zoppo…” ha detto scherzando ai cronisti che le hanno chiesto cosa avrebbe dichiarato davanti al presidente Mattarella, nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo dopo l’apertura della crisi. “Cercavo di fare sport ma sono troppo vecchia” ha aggiunto sempre in tono scherzoso. Nel primo pomeriggio la delegazione del Centrodestra si è infatti recata al Colle per le consultazioni di Sergio Mattarella. La delegazione del Centrodestra Giorgia Meloni era accompagnata dai capigruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida, ma a comporre la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 29 gennaio 2021) La presidente di Fratelli d’Italia,, è arrivata al, il 29 gennaio, sostenendosi sulle, a causa di un infortunio. “Diremo no a un…” ha detto scherzando ai cronisti che le hanno chiesto cosa avrebbe dichiarato davanti al presidente Mattarella, nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo dopo l’apertura della crisi. “Cercavo di fare sport ma sono troppo vecchia” ha aggiunto sempre in tono scherzoso. Nel primo pomeriggio la delegazione del Centrodestra si è infatti recata al Colle per le consultazioni di Sergio Mattarella. La delegazione del Centrodestraera accompagnata dai capigruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida, ma a comporre la ...

