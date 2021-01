GF Vip 5 | Andrea incontra il padre Walter Zenga è freddo ma apre uno spiraglio | «Quando esci | ti aspetto Il passato non conta più nulla» – Video

(Di sabato 30 gennaio 2021)Dopo anni di silenzio, incomprensioni e un rapporto inesistente,e il figlio,, si sono rti al Grande Fratello Vip. L’ex calciatore stasera ha fatto una sorpresa al figlio, facendosi trovare nel giardino della casa di Cinecittà. Dopo qualche domanda di circostanza e un iniziale imbarazzo, ilha racto con una certa freddezza: “Mi hai fatto venire da Dubai fino a qua perché ho grande rispetto di quello che dici, sono convinto che quello che dici lo pensi ma non ho mai avuto nella mia vita tutti gli insulti che mi sono preso ultimamente, neanchegiocavo. Ma sai cos’é? La verità a mio avviso è quella che viene racta. Tu hai detto una cosa che non hai ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea

Grande FratelloZenga in lacrime 'Lo apprezzo, ma la voglia va dimostrata fuori, ma perchè ora? Se non fossi venuto qui lo avresti fatto il primo passo?' chiede, ' assolutamente sì ...OCCASIONE -ha poi chiesto a suo padre: 'Ti saresti fatto vivo senza il Grande Fratello?' alle continue parole di Walter Zenga contro gli sfoghi pubblici del figlio. 'Potevi farti vivo ...Durante la puntata del GFVip c'è stato il tanto atteso confronto tra Walter Zenga e il figlio: in lacrime, Andrea Zenga si è raccontato.GF Vip Andrea Zenga, il padre Walter: "Ci sono cose che non sai" Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip anche ...