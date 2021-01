Daniele Scardina, un fan prende in giro il pugile per il flirt di Diletta Leotta e Can Yaman: lui replica così (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Attento al turco”. così ha scritto un utente commentando l’ultima foto pubblicata da Daniele Scardina sul suo profilo Instagram. Il riferimento è alla notizia del flirt tra l’ex fidanzata del pugile, Diletta Leotta, e l’attore turco Can Yaman, star della soap Daydreamer – Le ali del sogno. Neanche a dirlo, a stretto giro è arrivata la replica di Scardina, che le ha risposto a tono: “Attento al lupo, attento al lupo”, ha scritto citando il ritornello di una nota canzone di Lucio Dalla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Attento al turco”.ha scritto un utente commentando l’ultima foto pubblicata dasul suo profilo Instagram. Il riferimento è alla notizia deltra l’ex fidanzata del, e l’attore turco Can, star della soap Daydreamer – Le ali del sogno. Neanche a dirlo, a strettoè arrivata ladi, che le ha risposto a tono: “Attento al lupo, attento al lupo”, ha scritto citando il ritornello di una nota canzone di Lucio Dalla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

