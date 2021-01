Covid, ancora 7 decessi in Abruzzo, 343 i nuovi casi positivi (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 42059 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 343 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 95 anni). *(il totale risulta inferiore di 2 unità perché sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 86, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 40 in provincia di Pescara, 29 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1453 (di età compresa tra 56 e 86 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 42059 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 343(di età compresa tra 5 mesi e 95 anni). *(il totale risulta inferiore di 2 unità perché sono stati sottratticomunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) Icon età inferiore ai 19 anni sono 86, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 40 in provincia di Pescara, 29 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7e sale a 1453 (di età compresa tra 56 e 86 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno ...

ZZiliani : ULTIMORA. Ancora un record per #Ronaldo: è il calciatore che ha violato più volte le norme anti-Covid. Lui festeggi… - carlaruocco1 : Da inizio pandemia a oggi i più ricchi del mondo diventano ancora più ricchi! Un periodo storico tragico sta mette… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - Vale22046 : RT @christophersq76: Ma voi, nonostante il covid, i viaggi mentali li fate ancora? - SimonaBosch : @Dayne999 @Corriere Meglio ancora sino il compimento degli 83 anni, che l'età mediana per morte covid è 82... -