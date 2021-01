Cosmoprof | la fiera dedicata alla cosmesi è stata rinviata a settembre

(Di venerdì 29 gennaio 2021)rinvia la sua 53° edizione al 9-132021. L’emergenza sanitaria non garantisce la sicurezza dell’evento A causa del perdurare dell’emergenza sanitariaWorldwide Bologna ha deciso di rimandare la 53a edizione della manifestazione più importanteal mese di. Il nuovo appuntamento è stato fissato dal 9 al 13, vedendo in quel periodo un momento propizio di ripartenza. A tal proposito Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, ha dichiarato: “Le preoccupazioni legate all’andamento dei contagi espresse dai nostri espositori, dalle associazioni di categoria e dalle istituzioni ci costringono ancora una volta a ritardare il ritorno indi ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosmoprof fiera

TIMgate

Ci si augura che il virus abbia concesso una tregua e ilpossa avere luogo dal 27 al 31 ... In calendario nello stesso mese anche ladel libro per ragazzi (dal 14 al 17).Anche labolognese della cosmesicambia date: anziché a marzo, avrà luogo dal 27 al 31 maggio, con Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics previsti dal 27 al 30, mentre dal 28 al 31 ...Cosmoprof rinvia la sua 53° edizione al 9-13 settembre 2021. L’emergenza sanitaria non garantisce la sicurezza dell’evento.Rimandato a settembre l’appuntamento per la 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. “Le preoccupazioni legate all’andamento dei contagi espresse dai nostri espositori, dalle associazioni di cate ...