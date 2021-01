Cosa c’è dietro l’incarico esplorativo a Fico o Lamorgese

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ieri Renzi non ha fatto il nome di Conte quando si è trovato davanti a Mattarella al Quirinale per le consultazioni. Il senatore di Rignano si è ben guardato dal pronunciare un nome alternativo a Conte spiegando che “Noi siamo pronti ad appoggiare un governo, ma questa proposta politica necessita il passaggio ulteriore di capire se vogliono stare o no con noi. Devono confrontarsi con noi, non con gli hashtag. Poi discuteremo delle persone. Io non vedo altra maggioranza politica che non contempli Italia viva”. Si vocifera che Mattarella darà un’incaricoa una personalità terza, si parla del presidente della Camera Robertoo del ministro dell’Interno Luciana. Ma è davvero la pietra tombale del Conte Ter? In realtà è esattamente l’opposto. Ogni ora in più potrebbe essere quella giusta per ricucire i rapporti ...