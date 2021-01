Centrodestra unito da Mattarella: il grande bluff (Di venerdì 29 gennaio 2021) Possiamo dubitare dell’europeismo dell’ultim’ora di qualche parlamentare. E risulta difficilmente comprensibile l’atteggiamento di chi, come Più Europa ed Azione, si professa europeista ed allo stesso tempo affossa l’ipotesi di un governo quantomeno non anti-europeo, che riconosce la rilevanza strategica per il paese del dialogo con la UE, rischiando così di spedirci verso elezioni che farebbero probabilmente vincere un Centrodestra apertamente anti-europeo. Ma l’anomalia più macroscopica del quadro politico italiano è oggi proprio il Centrodestra, che finge di presentarsi graniticamente unito di fronte al Presidente della Repubblica. Un grande bluff; possibile solo perché non ha in mano la gestione del governo; e solo in funzione di raccogliere quel consenso che gli permetta di arrivare al potere; ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021) Possiamo dubitare dell’europeismo dell’ultim’ora di qualche parlamentare. E risulta difficilmente comprensibile l’atteggiamento di chi, come Più Europa ed Azione, si professa europeista ed allo stesso tempo affossa l’ipotesi di un governo quantomeno non anti-europeo, che riconosce la rilevanza strategica per il paese del dialogo con la UE, rischiando così di spedirci verso elezioni che farebbero probabilmente vincere unapertamente anti-europeo. Ma l’anomalia più macroscopica del quadro politico italiano è oggi proprio il, che finge di presentarsi graniticamentedi fronte al Presidente della Repubblica. Un; possibile solo perché non ha in mano la gestione del governo; e solo in funzione di raccogliere quel consenso che gli permetta di arrivare al potere; ...

matteosalvinimi : ...giustizia e riapertura in sicurezza delle scuole. Chi volesse discutere di questi temi concreti si può sedere al… - matteosalvinimi : ++ NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA ++ Il Centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, FI, FdI, con rappres… - LegaSalvini : CENTRODESTRA UNITO AL QUIRINALE PER DIRE NO AL CONTE TER - FabGiagnoni : RT @Cassio39592131: Governo: terzo giorno di consultazioni. Meloni: 'Centrodestra unito sull'opzione elezioni, si unisce anche Renzi, perch… - MKISKOV : RT @TucciTuccio: Nomi e cognomi Francesco Biamonti (Lega) , Valeria Amadei ( Fratelli d’Italia) e Mauro Siri (Lega) #Cogoleto Il centrodest… -