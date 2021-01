Caltagirone | Covid | anziani giocavano a briscola in 5 | multati

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi posti alla salvaguardia della salute pubblica ed al contenimento della diffusione dell’epidemia da agente patogeno-19, hanno scoperto cinque soggetti inche tranquillamente, in barba alle norme nazionali sull’anti diffusione contagio, si assembravano nel piazzale della stazione

Il Mattino di Sicilia

Militari della guardia di finanza della Tenenza di Caltagirone hanno sanzionato, per violazione delle norme anti Covid, cinque anziani che giocavano a carte in ...Non rispettavano le norme sul distanziamento e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ...